Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия 17:14

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, однако это двое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу в Саратове на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

с чего всё началось

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Авто Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Общество Доренко ответил на призывы лишить его эфиров Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.

Происшествия Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

Армия и оружие Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Политика Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

Энергетика Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Энергетика На Украине раскрыли цены на европейский газ Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Политика Порошенко намерен получить план действий по вступлению Украины в НАТО Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах намерен получить план действий по членству в НАТО.

Происшествия В Ростове вербовщика ИГ осудили на 14 лет Суд признал Дзицоева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Космос NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.