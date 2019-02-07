Здоровье
Скворцова назвала главную причиной смертности мужчин в РоссииГазета.Ru 05:01
Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Такие цифры назвала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции Вести ФМ.
Читать в источнике
Оценить351
70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая. Слава богу, смертность острая значительно снизилась… но накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекрозы, это ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь.
— Вероника Скворцова, российский политикRambler News Service 04:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова
Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвоката Андрей Виканов.
Обновлено в 03:53
Политика
Рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО
Депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Обновлено в 05:01
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей
Официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной обратится в суд с новым иском по делу полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Суд признал законным арест сенатора Арашукова
Мосгорсуд признал законным арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и оставил сенатора под стражей по делу об участии в преступном сообществе и убийствах.
Обновлено в 05:08
Политика
В Британии рассказали о ходе расследования «дела Скрипалей»
В Великобритании продолжается расследование и поиск новых подозреваемых по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает 7 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лондона.
Обновлено в 05:02
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Army Green (эксклюзивно для линейки TRD Pro), Super White, Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic.
Обновлено в 01:49
Происшествия
За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза
Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.
Обновлено в 04:28
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
По итогам январским продаж лидерами стали: Hyundai Creta — 4187 машин (на 9% машин больше, чем годом ранее), KIA Sportage — 2761 автомобилей (-10%), внедорожник Renault Duster — 2338 проданных машин (-7%).
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева родила первенца
Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Происшествия
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков
Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Технологии
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Роскомнадзор удовлетворен результатами сотрудничества с американской корпорацией Google.
Обновлено в 02:52
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Спорт
IBU изменил расписание этапа КМ в Кэнморе
Международный союз биатлонистов (IBU) изменил расписание седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда
В ближайшее время перевозчик протестирует комплекс автоматического управления, а также разработает и утвердит нормативную документацию для беспилотных составов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Панин попрощался с «немытой Россией»
Обновлено в 04:52
Космос
Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 00:23
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы
Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Политика
Клинтон назвала выход из ДРСМД подарком Путину
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подарком Владимиру Путину.
Обновлено в 01:06
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS
Что в купе, что в родстере под капотом устанавливается 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Из обломков самолета Салы извлекли тело
Обновлено в 04:13
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
Обновлено в 04:00
Общество
Откровенный наряд бразильского сенатора произвел фурор в Сети
Наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность вызвал бурный общественный резонанс.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
Аксенов открыл участок объездной дороги Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов открыл 7 февраля участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Саратове обрушился дом генерала Деникина
С крыши памятника культуры не счищали снег Сегодня утром в центре Саратова начал рушиться памятник культуры — дом генерала Деникина (улица Радищева, 5). Об этом в социальных сетях пишут многочисленные очевидцы.
Обновлено в 01:29