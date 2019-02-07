Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в РоссииРИА Новости 05:39

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
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Вероника Скворцова
70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая. Слава богу, смертность острая значительно снизилась… но накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекрозы, это ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь.
— Вероника Скворцова, российский политикRambler News Service 04:14

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