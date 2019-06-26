Общество

Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храмаRT на русском 10:04

Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Об этом информирует РИА Новости. Ранее местные власти совместно с архитекторами составили перечень возможных площадок для строительства собора.
Читать в источнике
с чего всё началось

Главный архитектор Екатеринбурга не включил сквер в список площадок под храм

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.
Интерфакс07:47

Подробнее о событии

Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм

РИА Новости13:55

Сегодня утвердят список площадок для строительства храма в Екатеринбурге

NewInformвчера в 17:57

Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге перенесли на конец сентября – начало октября

Эхо Москвы10:03

Призрак храма святой Екатерины перессорил гордуму Екатеринбурга

Европейско-Азиатские новости11:03

Сегодня в Екатеринбурге состоится третье заседание рабочей группы по подготовке опроса горожан о строительстве храма святой Екатерины

Эхо Москвы - Екатеринбург01:46

Высокинский потребует пересмотреть список площадок под храм, который утвердила рабочая группа

Екатеринбург Онлайн12:38

В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма

Национальная служба новостейвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 04:17
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Авто

«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах

Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Политика

Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Игры

Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

Обновлено в 16:17
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 18:44
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Транспорт

Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Обновлено в 06:25
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Экономика

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика

США хотят отреагировать на покупку у РФ С-400 Индией «как партнеры»

Обновлено в 16:48
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное