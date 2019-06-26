Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храмаRT на русском 10:04

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

с чего всё началось

Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Об этом информирует РИА Новости. Ранее местные власти совместно с архитекторами составили перечень возможных площадок для строительства собора.

Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Общество Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Армия и оружие В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.

Политика Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

Экономика В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Общество В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

Происшествия Боевики взорвали газопровод в Йемене Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.

Происшествия В центре Энгельса горит рынок «Изобильный» Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.

Политика Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.

Экономика В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19% По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.