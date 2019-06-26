Общество
Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храмаRT на русском 10:04
Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Об этом информирует РИА Новости. Ранее местные власти совместно с архитекторами составили перечень возможных площадок для строительства собора.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.Интерфакс07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Высокинский потребует пересмотреть список площадок под храм, который утвердила рабочая группа
Екатеринбург Онлайн12:38
В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма
Национальная служба новостейвчера в 17:34
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 04:17
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Авто
«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах
Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Политика
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Игры
Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве
Обновлено в 16:17
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 18:44
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Боевики взорвали газопровод в Йемене
Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Транспорт
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Обновлено в 06:25
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54