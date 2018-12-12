Экономика
Скважины вместо заводов: за счет чего растет российская экономика
Скважины вместо заводов: за счет чего растет российская экономикаРБК11:48
Росстат повысил оценку роста ВВП в третьем квартале: за июль—сентябрь российская экономика выросла не на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как ведомство сообщало ранее, а на 1,5%. С чем связан пересмотр, Росстат напрямую не объясняет, а прошлая оценка роста ВВП приводилась без детальной разбивки его источников.
РБК11:48
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с чего всё началось
При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.Реальное время10:36
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Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Экономика
Участники ВОВ получат выплату ко Дню Победы
Обновлено в 10:58
Экономика
Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
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Обновлено в 07:42
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика
Бизнес попросил о переходном периоде при введении маркировки табака
Производители сигарет и ритейлеры просят о переходном периоде при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.
Обновлено в 11:51
Экономика
В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни
В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни Возраст выхода на пенсию мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения — такой подход предложили аналитики ОЭСР в докладе о перспективах развития пенсионных систем.
Обновлено в 17:56
Экономика
МЭР оценит экономическую выгоду строительства новых ВСМ
Минэкономразвития России оценивает эффективность строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань.
Обновлено в 08:03
Экономика
Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о повышении минимального размера оплаты труда на 22% с 736 до 900 евро, сообщает в среду BBC News.
Обновлено в 18:24
Экономика
Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:59
Финансы
Обвал рубля спасет российскую экономику
Аналитики Bank of America Merrill Lynch пришли к выводу, что российская экономика сможет расти в 2019 году при условии слабого рубля и нефти по 100 долларов.
Обновлено в 08:33
Энергетика
«Газпром нефть» ныряет в Красное море
«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Энергетика
API обещает резкое недельное снижение коммерческих запасов в США
Аналитики прогнозируют недельное снижение запасов на 2,99 Мб.
Обновлено в 02:34