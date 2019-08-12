Экономика

Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов NASALife.ru 02:27

Максимальный доход астронавтов в NASA составляет $155 тысяч в год. Об этом рассказал РИА "Новости" бывший астронавт ведомства Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на МКС.
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