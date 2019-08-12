Общество

Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASART на русском 22:40

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Зарплата астронавтов NASA оказалась в 13 раз выше, чем у космонавтов в России

URA.Ru22:22

Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA

RT на русском22:40

Экс-астронавт НАСА назвал размер командировочных в космосе

РИА Новости20:26

Стали известны зарплаты астронавтов NASA

Известия21:31

Заработки российских космонавтов и американских астронавтов в космосе сравнили

Lenta.ru20:36

Американские астронавты раскрыли размер своей заработной платы

Московский Комсомолец20:32

Экс-астронавт NASA раскрыл размер командировочных в космосе

Телеканал 360°21:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика

США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии

США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН.
Обновлено в 21:35
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Общество

В России введут новые правила для любителей рыбалки

Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:47
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Здоровье

Свинцовый Нотр-Дам. Власти Парижа начинают операцию по детоксикации собора

Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
Обновлено в 22:31
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил свою жену Юлию Проскурякову с днем рождения

Российский музыкант Игорь Николаев поздравил свою жену, певицу Юлию Проскурякову с днем рождения, а также поблагодарил ее любовь и трехлетнюю дочь.
Обновлено в 23:23
Космос

Появились изображения автомобиля Land Rover для изучения Марса

Если бы Land Rover построил автомобиль для исследования Марса, он мог бы выглядеть так.
Обновлено в 23:16
Интернет

Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Космос

Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Общество

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Обновлено в 16:22
Путешествия

Бывшие японские жители посетили Курильские острова

Во время поездки японские граждане посетили памятные для них места на островах Кунашир и Итуруп Пресс-служба авиакомпании "Аврора" сообщила, что группа японцев из числа бывших жителей посетила Курильские острова, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено в 14:38
Здоровье

Пристрастие к газировке связано с развитием астмы и ХОБЛ

В результате специалисты констатировали, что повышенный риск развития астмы и ХОБЛ «напрямую связан с потреблением шипучих напитков».
Обновлено в 15:24
Общество

Умерла литературный критик Елена Макеенко

Обновлено в 20:40
Общество

Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Гаджеты

Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские

Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено в 23:29
Происшествия

Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Скотт Келли
Американский космонавт
Американский астронавт, участник четырёх космических полётов. У Скотта есть брат-близнец - Марк Келли, который также состоял в отряде астронавтов и также совершил 4 полёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное