Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASART на русском 22:40
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН.
Обновлено в 21:35
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Общество
В России введут новые правила для любителей рыбалки
Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:47
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Свинцовый Нотр-Дам. Власти Парижа начинают операцию по детоксикации собора
Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
Обновлено в 22:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил свою жену Юлию Проскурякову с днем рождения
Российский музыкант Игорь Николаев поздравил свою жену, певицу Юлию Проскурякову с днем рождения, а также поблагодарил ее любовь и трехлетнюю дочь.
Обновлено в 23:23
Космос
Появились изображения автомобиля Land Rover для изучения Марса
Если бы Land Rover построил автомобиль для исследования Марса, он мог бы выглядеть так.
Обновлено в 23:16
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Общество
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Обновлено в 16:22
Путешествия
Бывшие японские жители посетили Курильские острова
Во время поездки японские граждане посетили памятные для них места на островах Кунашир и Итуруп Пресс-служба авиакомпании "Аврора" сообщила, что группа японцев из числа бывших жителей посетила Курильские острова, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Здоровье
Пристрастие к газировке связано с развитием астмы и ХОБЛ
В результате специалисты констатировали, что повышенный риск развития астмы и ХОБЛ «напрямую связан с потреблением шипучих напитков».
Обновлено в 15:24
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено в 23:29
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46