Политика

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСАРИА Новости 20:02

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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