Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСАРИА Новости 20:02
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Политика
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA, сообщает "Корреспондент".
Обновлено в 15:18
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в третьем матче олимпийского отборочного турнира и завоевала путевку на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:50
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
Обновлено в 20:36
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Экономика
Виктор Томенко: «Порядок освобождает мысли»
Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.
Обновлено в 21:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Здоровье
Две тысячи волгоградцев привили от пневмококковой инфекции
До конца этого года более 21 тысячи пациентов смогут воспользоваться этой услугой и пройти диспансеризацию, а также профилактические врачебные осмотры Напомним, 8 августа глава региона Андрей Бочаров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсуждал вопросы развития медицины в области, в том числе помощи пожилым людям.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Имя Меган Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток
Британские издания провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что имя Меган Маркл было незаконно использовано с целью продвижения средства для похудения.
Обновлено в 08:24
Кино
Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
Обновлено в 03:46
Общество
В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках
Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе
Ряд новостных изданий сообщает о том, что известный режиссер Федор Бондарчук готов жениться на своей давней возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Обновлено в 13:29
Политика
Депутат Госдумы связал пожары в Сибири с климатическим оружием США
Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» связал лесные пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве с использованием американцами против России климатического оружия.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Авто
Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае
Обновлено в 08:18
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Голкипер юниорской сборной России: «Перед турниром говорили, что нужно сделать историю. Наша победа важна с точки зрения всего российского хоккея»
Перед турниром говорили внутри команды, что Глинку давным-давно никто не выигрывал, что надо ехать и делать историю.
Обновлено в 17:42