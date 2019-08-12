Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСАРИА Новости вчера в 20:02

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
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