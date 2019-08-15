с чего всё началось

Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.

Общество В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Авто Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая Компания Chevrolet готовит к старту продаж в Китае новый электрический кроссовер Menlo EV.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.

Общество Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Общество Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Экономика Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.

Футбол Михайличенко возглавил киевское «Динамо» Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Футбол Дзюба составил сборную своей мечты Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Политика Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.

Здоровье В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Происшествия Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321 Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.

Интернет Microsoft объяснила прослушку пользователей Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.

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Общество Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.

Общество Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Общество Мутко поведал о «симулянтах», претендующих на компенсации в Приангарье Вице-премьер РФ Виталий Мутко обратил внимание властей Иркутской области и прокуратуры на рост числа заявлений от людей, которые не жили в пострадавших от паводка районах, но претендуют на финансовую компенсацию.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.