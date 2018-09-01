Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в СолсбериИнфорос 09:18
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Лондона.
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с чего всё началось
Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».RT на русском09:27
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