с чего всё началось

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Лондона.

Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

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Гаджеты Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.

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Экономика Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.

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Происшествия При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.

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