с чего всё началось

Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.

Происшествия Первые пассажиры севшего в поле А321 улетели в Симферополь Первая группа пассажиров лайнера A321, утром севшего на поле в Подмосковье после отказа двигателей, вылетела в Симферополь.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.

Гаджеты В сеть попали характеристики iPhone 11 В сети появились характеристики смартфонов iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, которые американская корпорация Apple представит уже в следующем месяце.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Политика Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Происшествия Пилот «аварийного» А321 раньше возил «Рубин» и российских фигуристов Командир воздушного судна аэробуса А-321 «Уральских авиалиний» (рейс U6178) Дамир Юсупов, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, раньше возил хоккейную команду «Ак Барс», футболистов «Рубина», а также сборную России по фигурному катанию.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Игры Remedy обещает, что Control лучше оптимизирована, чем Quantum Break Руководитель отдела коммуникаций Remedy Томас Пуха на форуме ResetEra сообщил, что финские разработчики за три года после релиза Quantum Break провели много работы по оптимизации прожорливого движка Northlight.

Общество Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

Футбол «Торпедо» представило форму в шотландскую клетку Московское «Торпедо» представило новую игровую форму. Домашний и гостевой комплекты выполнены в так называемую шотландскую клетку.

Культура Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию обвалился По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.

Политика Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.

Происшествия Кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский Несмотря на всё вышеперечисленное министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что свалок возле Жуковского нет, ближайший к аэродрому мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км, да и тот закрыли семь лет назад.

Политика Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.

Здоровье Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.

Политика В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.