Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в СолсбериГазета.Ru 11:52
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».RT на русском09:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Первые пассажиры севшего в поле А321 улетели в Симферополь
Первая группа пассажиров лайнера A321, утром севшего на поле в Подмосковье после отказа двигателей, вылетела в Симферополь.
Обновлено в 10:42
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере
Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
В сеть попали характеристики iPhone 11
В сети появились характеристики смартфонов iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, которые американская корпорация Apple представит уже в следующем месяце.
Обновлено в 12:41
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Пилот «аварийного» А321 раньше возил «Рубин» и российских фигуристов
Командир воздушного судна аэробуса А-321 «Уральских авиалиний» (рейс U6178) Дамир Юсупов, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, раньше возил хоккейную команду «Ак Барс», футболистов «Рубина», а также сборную России по фигурному катанию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Игры
Remedy обещает, что Control лучше оптимизирована, чем Quantum Break
Руководитель отдела коммуникаций Remedy Томас Пуха на форуме ResetEra сообщил, что финские разработчики за три года после релиза Quantum Break провели много работы по оптимизации прожорливого движка Northlight.
Обновлено в 10:31
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Торпедо» представило форму в шотландскую клетку
Московское «Торпедо» представило новую игровую форму. Домашний и гостевой комплекты выполнены в так называемую шотландскую клетку.
Обновлено в 10:59
Культура
Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.
Обновлено в 05:51
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено вчера в 01:06
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 23:15
Происшествия
Кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский
Несмотря на всё вышеперечисленное министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что свалок возле Жуковского нет, ближайший к аэродрому мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км, да и тот закрыли семь лет назад.
Обновлено в 12:36
Политика
Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов
Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки
Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено в 04:17
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за иноагента
Мещанский суд Москвы вынес решение о штрафе для главы движения "За права человека" Льва Пономарева из-за того, что в своей публикации в "Новой газете" от 3 июня он не упомянул, что движение является иностранным агентом.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
Обновлено в 08:41