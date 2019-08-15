с чего всё началось

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд. По данным ведомства, следы отравляющего вещества были выявлены после изменения методики экспертизы.

Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика Путин встретится с врио главы Курганской области Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Футбол УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Гаджеты В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.

Экономика ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп» ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.

Армия и оружие В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий "Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.

Культура В казанском аэропорту пройдет выставка картин к чемпионату WorldSkills С 16 по 27 августа в Международном аэропорту «Казань» состоится выставка его работ, посвященных чемпионату WorldSkills Kazan 2019.

Наука Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.

Авто Hyundai Creta получил новый двигатель Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.

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Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Баскетбол У Казинса диагностировали разрыв крестообразной связки Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».