Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в СолсбериИнфорос 09:18
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Лондона.
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с чего всё началось
Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».RT на русском09:27
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Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено в 14:09
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Теннис
Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 18:30
Технологии
В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено в 19:39
Музыка
Международный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 23 августа
В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 03:47
Финансы
Рубль усилил падение, курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля
Курс рубля днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, европейская валюта уже поднялась выше отметки в 74 рублей впервые с 1 апреля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 18:10
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Экономика
Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.
Обновлено в 09:14
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.
Обновлено в 20:10
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Обновлено 13 августа в 20:02
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 16:37
Футбол
В Англии случилась первая тренерская отставка сезона
В Англии случались первая тренерская отставка сезона.
Обновлено в 08:12
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07