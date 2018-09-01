с чего всё началось

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Лондона.

Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Политика Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.

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Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Музыка Международный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 23 августа В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.

Финансы Рубль усилил падение, курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля Курс рубля днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, европейская валюта уже поднялась выше отметки в 74 рублей впервые с 1 апреля, следует из данных Московской биржи.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Армия и оружие На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса» Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.

Экономика Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Армия и оружие КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.

Политика Когогина объяснила идею запрета старых машин Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.

Футбол Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит» Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».

Экономика ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Наука Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.

Происшествия Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321 Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.

Экономика В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.