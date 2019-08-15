Происшествия
Скотленд-Ярд нашёл четвёртую жертву инцидента в СолсбериNews.ru 09:25
В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
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с чего всё началось
Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».RT на русском09:27
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