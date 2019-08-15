с чего всё началось

В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Происшествия Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.

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Общество Археологи нашли в Кремле следы пожара времен набега Девлет-Гирея Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.

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Общество ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.

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Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

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Наука В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.

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Политика На Украине хотят сменить главу ПЦУ Епифания На Украине хотят сменить главу неканонической Православной церкви страны (ПЦУ) Епифания, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Армия и оружие В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на публикации британских СМИ, обвинявших посла РФ Александра Яковенко в шпионаже.

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Происшествия Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.