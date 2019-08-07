Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении СкрипалейГазета.Ru 10:00

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей. По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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