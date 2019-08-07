Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявили, что ждут вторую попытку спецназовцев штурмовать его дом в Кой-Таше и призвали местных жителей помочь им в обороне.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище произошел пожар
Площадь возгорания составляет 166 квадратных метров. В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище произошел пожар.
Обновлено в 08:38
Кино
Nickelodeon перезапустит мультсериал про кота Гарфилда
Телеканал Nickelodeon заявил, что снимет новый анимационный сериал про знаменитого кота Гарфилда.
Обновлено в 15:12
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Культура
Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего
В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
В парламенте Ирака оценили перспективы покупки С-400 у России
Ранее иракский посол в России Хайдар Мансур Хади сообщил, что решения о приобретении Ираком российских С-400 нет.
Обновлено в 19:38
Кино
Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды
Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35
Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.
Обновлено 05 августа в 06:01
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Наука
Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Туристический автобус загорелся в Греции
Обновлено в 17:37
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций
«Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности [в Сирии]»,говорится в заявлении.
Обновлено в 10:18
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Политика
Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению
НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:33
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Футбол
«Динамо» предложило за танзанийского нападающего € 10 млн
Обновлено в 05:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14