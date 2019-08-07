Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявили, что ждут вторую попытку спецназовцев штурмовать его дом в Кой-Таше и призвали местных жителей помочь им в обороне.
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Телеканал Nickelodeon заявил, что снимет новый анимационный сериал про знаменитого кота Гарфилда.
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
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Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего

В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
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Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Турция и США создадут центр совместных операций

«Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности [в Сирии]»,говорится в заявлении.
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Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17

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Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
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ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
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Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
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