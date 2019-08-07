Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика
Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Обновлено в 09:13
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире
Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено в 10:57
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Кино
Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба
Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Экс-главный тренер Шахтера и Зенита Мирча Луческу получил предложение от киевского Динамо, утверждает Gazeta Sporturilor.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах
Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО
Обновлено в 09:17
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Футбол
ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе»
Как сообщает Globo Esporte, российский клуб обратил свой взор на чемпионат Бразилии, где проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосу.
Обновлено в 05:14
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14