Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении СкрипалейГазета.Ru 10:00

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей. По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

URA.Ru07:17

Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля

РИА Новости08:05

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Интерфакс05:13

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

РБК07:34

Скотленд-Ярд еще не готов предъявить Путину обвинение по «делу Скрипалей»

Коммерсантъ07:20

Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей

ТАСС06:18

В Лондоне оценили расследование «причастности» России к делу Скрипалей

RT на русском07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Политика

Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Экономика

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами

Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Политика

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Обновлено в 17:16
Здоровье

Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях

Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Экономика

«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»

Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных.
Обновлено в 02:41
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии

Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Политика

Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Авто

Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio

Обновлено в 07:28
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
Обновлено в 03:04
Кино

Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:49
Здоровье

В Курск с рабочим визитом приехал главный онколог страны

Актуальные вопросы онкологии врио губернатора Роман Старовойт обсудил на встрече с главным внештатным онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции

"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар".
Обновлено в 17:00
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Наука

Химики впервые получили двумерное золото

Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено в 07:08
Политика

Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:03
Происшествия

Туристический автобус загорелся в Греции

Обновлено в 17:37
Футбол

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Обновлено в 18:00
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Культура

Тейлор Свифт выступит на вручении премии MTV Music Awards

Певица Тейлор Свифт выступит на 36-й церемонии вручения премии MTV Music Awards, сообщает Variety.
Обновлено в 14:04
Политика

США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном

Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное