Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7% после того, как днем ранее китайская валюта ослабла до минимума с декабря прошлого года.
Обновлено 05 августа в 23:37
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Футбол
«В Порту будет сложнее, но мы готовы». «Краснодар» не сдается
Команда Галицкого стартовала в Лиге чемпионов с домашнего поражения 0:1.
Обновлено в 16:16
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели бесплатно в Подмосковье в 2019 году
В Подмосковье с начала года провели свыше 3 тысяч процедур ЭКО.
Обновлено в 12:35
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Транспорт
В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме
В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:06
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Наука
В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека
Обновлено в 10:13
Общество
В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Авто
УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Apple стал лидером продаж на рынке «умных» часов
Обновлено в 11:56
Футбол
Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»
Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак".
Обновлено в 11:44
Теннис
Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе
Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.
Обновлено в 09:23
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38