Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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