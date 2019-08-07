Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Происшествия
При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
Обновлено в 14:53
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Наука
Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице
Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.
Обновлено в 13:53
Хоккей
Квартальнов — об игре с «Барысом»: выделить некого. Это минус, но это и плюс
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение со счётом 1:6 в матче с «Барысом».
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Ачинском районе снят режим ЧС
Обновлено в 15:21
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля
Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Как выход США из ДРСМД скажется на международной безопасности
Говоря о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова ответить на угрозы, в том числе уже существующими средствами.
Обновлено 05 августа в 17:25
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
WSJ назвала имена возможных кандидатов на пост посла США в России
По словам источника издания, близкого к Гренеллу, посол США в Германии в должности главы американской дипмиссии в России не заинтересован.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Хоккей
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Одиннадцатый Кубок губернатора Нижегородской области стартует в Нижнем Новгороде в среду, 7 августа 2019 года.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Интер» уверен в приобретении Лукаку
Обновлено в 12:22
Футбол
«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича
Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
Обновлено в 12:32
Политика
В России оценили заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют матч в колонии против белгородского «Салюта»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие сроки за драки в центре Москвы, могут принять участие в матче команды "Золотой лев", составленной из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где экс-игроки сборной России отбывают свое наказание, против клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород".
Обновлено в 14:04
Происшествия
Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России.
Обновлено в 13:31
Авто
Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio
Обновлено в 07:28
Музыка
Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз
Обновлено в 13:57
Общество
Донателла Версаче купила особняк с 20 спальнями
На территории дома размещены 20 спальных комнат и 12 ванных. В общей сложности особняк занимает площадь 15 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимума
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58