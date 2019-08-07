Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением СкрипалейРБК 07:34
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Общество
Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании
Большинство работодателей в первую очередь привлекает внимание внешний вид кандидата, затем его пунктуальность и только потом соответствие соискателя реальным требованиям.
Обновлено в 01:29
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты
Смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов
Как рассказали в компании, смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Мосгоризбирком прокомментировал сообщения об угрозе взрыва
7 августа в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) поступило сообщение с угрозой произвести взрыв, если не будут освобождены все задержанные протестующие.
Обновлено в 07:31
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Финансы
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Футбол
«Спартак» заинтересован в двух игроках «Славии»
По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам пражской "Славии". Это опорные полузащитники Алекс Крал и Томаш Соучек.
Обновлено в 07:42
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии
Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.
Обновлено в 04:10
Футбол
Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»
25-летний итальянец согласовал условия личного контракта с "канонирами", утверждает Corrierre dello Sport.
Обновлено в 05:25
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
11 апреля этого года из-за сбоя двигателя во время снижения израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.
Обновлено в 04:30
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Кино
Вышел трейлер «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом
Обновлено в 02:49
Футбол
СМИ анонсировали разрыв контракта Заболотного с «Зенитом»
Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года, подписав с петербургским клубом соглашение на три с половиной года.
Обновлено в 08:42
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25