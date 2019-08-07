Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

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