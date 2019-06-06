Скоростные электрички поедут из центра Петербурга в пригородыСанкт-Петербургские ведомости 06:49

Документ предполагает развитие в Северной столице железнодорожных перевозок. В частности, из центра Петербурга в пригороды можно будет добраться на высокоскоростных электричках. Кроме того, РЖД поможет городу построить больше пешеходных переходов, путепроводов и тоннелей.

Скоростные электрички поедут из центра Петербурга в пригороды

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