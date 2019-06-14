Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в часВести.Ru 01:00

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.
Читать в источнике
с чего всё началось

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час

РИА Новостивчера в 23:34

На российских дорогах хотят разрешить скорость до 130 километров в час

Клопс00:53

«Коммерсантъ»: на российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч

RT на русскомвчера в 23:49

Скоростной лимит в России увеличат до 130 км/ч

Газета.Ru03:48

«Ъ»: в России появится ГОСТ, позволяющий увеличить лимит скорости на дорогах

ТАССвчера в 23:19

В России на дорогах разрешат скорость до 130 км/ч

Коммерсантъвчера в 23:50

На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

РБКвчера в 22:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок отказался признать свою вину

Австралиец Брентон Тарант, обвиняемый в убийстве 50 человек в новозеландском городе Крайстчерч, отказался признать свою вину, сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий

Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Финансы

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми

Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 15:10
Религия

Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:06
Музыка

Челябинцам покажут международный конкурс Чайковского в прямом эфире

В разные годы лауреатами конкурса Чайковского становились Ван Клиберн (фортепиано, 1958), Владимир Спиваков (скрипка, 1970), Михаил Плетнев (фортепиано, 1978), Денис Мацуев (фортепиано, 1998), Люка Дебарг (фортепиано, 2015), Александр Рамм (виолончель, 2015) и многие другие музыканты.
Обновлено в 03:08
Политика

Путин отметил роль России в поражении боевиков в Сирии

Боевики в Сирии потерпели поражение, важную роль в этом сыграла помощь Российской Федерации официальному Дамаску.
Обновлено в 03:26
Политика

Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского

Обновлено в 04:46
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Экономика

Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь

В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Здоровье

Число доноров в Москве за последние 10 лет увеличилось в 1,6 раза

За последние 10 лет общее число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза.
Обновлено в 04:46
Кино

Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»

Кинокомпания Warner Bros опубликовала первый трейлер сиквела культового фильма «Сияние» (1980 года) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Футбол

«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри

Директору "старой синьоры" Фабио Паратичи пришлось лететь в Лондон на переговоры с Мариной Грановской.
Обновлено 12 июня в 17:17
Политика

Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»

Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания

Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак взяла интервью у Константина Богомолова

Константин Богомолов (видео можно посмотреть на YouTube).
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В Твери женщина с ребенком на руках бросилась под поезд

ЧП произошло 13 июня на станции Тверь около 15.00. Женщина с ребенком на руках прыгнула с платформы под приближающийся "Сапсан".
Обновлено в 04:01
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Норвежский танкер после нападения и пожара затонул в Оманском заливе

Обновлено в 03:34
Общество

Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью

Обновлено в 04:52
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное