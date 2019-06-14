Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в часВести.Ru 01:00
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.
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с чего всё началось
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.Коммерсантъвчера в 18:00
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