Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в часВести.Ru 01:00

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

с чего всё началось

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

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