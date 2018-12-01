Аэроэкспресс Киев-Борисполь сломался на следующий день после его торжественного запуска. Об этом 1 декабря сообщает украинский телеканал «Общественное телевидение». Скоростной поезд выехал из Киева в 11:01 по местному времени и должен был прибыть через 37 минут в аэропорт Борисполя.

Скоростной экспресс в Киеве сломался на следующий день после запуска

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