Технологии
В России установят более десяти тысяч биометрических банкоматовСлово и Дело 00:29
Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов. Планируется, что операции в них будут осуществляться без помощи пластиковой карты, банкомат будет распознавать клиента по внешности.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
У Николая Баскова скончался отец
Обновлено в 09:38
Энергетика
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Политика
Соловьев ответил Катамадзе на решение не выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине
Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке
Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1 Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет (СКР) возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Названы сроки этапирования Кокорина и Мамаева в колонию
Осужденные по делу о драке футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию не позднее чем через 10 дней.
Обновлено 29 июня в 06:47
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 12
Заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, что в Иркутской области в результате наводнения погибли 12 человек.
Обновлено в 09:26
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание
В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Технологии
Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Политика
В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцев
Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России.
Обновлено в 09:01
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Google тестирует аналог AirDrop
В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Средняя цена умного устройства в России достигла 3,2 тыс. рублей
Средняя цена умного устройства выросла на 5% и достигла 3,2 тыс. рублей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО
Певица хочет стать мамой во второй раз Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской появилось любопытное сообщение.
Обновлено в 03:28
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Политика
Иран превысил лимит низкообогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Политика
Термокружка Путина стала хитом в Китае
Обновлено в 07:50
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми устроили каникулы у моря
Ну а первым делом по прибытию на курорт Алла Борисовна с мужем и детьми отправились к морю и вдоволь прогулялись по песчаному пляжу.
Обновлено в 09:46