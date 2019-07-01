Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

с чего всё началось

Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов. Планируется, что операции в них будут осуществляться без помощи пластиковой карты, банкомат будет распознавать клиента по внешности.

В России установят более десяти тысяч биометрических банкоматов

Энергетика Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Политика Соловьев ответил Катамадзе на решение не выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.

Экономика Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Происшествия Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1 Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет (СКР) возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия Названы сроки этапирования Кокорина и Мамаева в колонию Осужденные по делу о драке футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут переведены из СИЗО в колонию не позднее чем через 10 дней.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 12 Заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, что в Иркутской области в результате наводнения погибли 12 человек.

Авто GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.

Происшествия В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.

Технологии Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Финансы В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцев Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России.

Космос Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.

Гаджеты Google тестирует аналог AirDrop В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.

Происшествия В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Шоу-бизнес Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО Певица хочет стать мамой во второй раз Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской появилось любопытное сообщение.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Политика Иран превысил лимит низкообогащенного урана по ядерной сделке Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Происшествия Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.