Технологии
В России установят более десяти тысяч биометрических банкоматовСлово и Дело 00:29
Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов. Планируется, что операции в них будут осуществляться без помощи пластиковой карты, банкомат будет распознавать клиента по внешности.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок
Обновлено в 04:15
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Футбол
Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборе в Австрии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на предсезонном сборе команды в Австрии.
Обновлено в 08:21
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Экономика
Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов
Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Политика
Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ
Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Игры
Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий
Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Гонконге началась новая волна протеста
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами.
Обновлено в 07:48
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Хоккей
ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовые обязательства перед игроками.
Обновлено в 07:56
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Футбол
Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру
"Порту" считает, что Касильяс не вернётся в футбол Напомним, Касильяс перешёл в "Порту" после того, как в течение долгого времени защищал цвета "Реала".
Обновлено вчера в 09:59