Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

с чего всё началось

Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов. Планируется, что операции в них будут осуществляться без помощи пластиковой карты, банкомат будет распознавать клиента по внешности.

В России установят более десяти тысяч биометрических банкоматов

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