Технологии

В России установят более десяти тысяч биометрических банкоматовСлово и Дело 00:29

Российские кредитные организации закупили более десяти тысяч биометрических банкоматов. Планируется, что операции в них будут осуществляться без помощи пластиковой карты, банкомат будет распознавать клиента по внешности.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29

В России запустят биометрические банкоматы

Газета.Ru06:44

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
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Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Футбол

Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на предсезонном сборе команды в Австрии.
Обновлено в 08:21
Политика

Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Музыка

«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Политика

Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ

Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Игры

Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Гонконге началась новая волна протеста

Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами.
Обновлено в 07:48
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Технологии

Пять российских компаний объединились против «Яндекса»

В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Хоккей

ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату

Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовые обязательства перед игроками.
Обновлено в 07:56
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Футбол

Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру

"Порту" считает, что Касильяс не вернётся в футбол Напомним, Касильяс перешёл в "Порту" после того, как в течение долгого времени защищал цвета "Реала".
Обновлено вчера в 09:59
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