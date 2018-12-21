Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года
Sport24.ru
07:36

Как стало известно Sport24, «Ростов» еще летом подписал новый контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Sport24.ru07:36

Подробнее о событии

«Ростов» летом продлил контракт со Скопинцевым до 2023 года

Чемпионат10:27

СМИ: Скопинцев продлил контракт с «Ростовом»

Матч ТВ08:20

СМИ: Скопинцев продлил контракт с «Ростовом»

Sportbox.RU08:20

«Ростов» продлил контракт с талантливым защитником

Газета.Ru08:19

Бывший игрок «Зенита» подписал долгосрочный контракт «Ростовом»

Нева Спорт08:16

Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Бомбардир.ру08:18

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Sport24.ru07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Футбол

Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Боруссии М»

Обновлено в 16:42
Футбол

Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

Обновлено в 14:46
Футбол

«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Футбол

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.
Обновлено в 15:14
Футбол

Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»

Обновлено в 12:20
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Обновлено в 14:28
Футбол

Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено в 14:32
Футбол

Модрич: «Во мне с детства все сомневались»

По словам хорвата, в детстве не все верили в его футбольные способности.
Обновлено в 16:46
Футбол

ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек.
Обновлено в 04:45
Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол

Бентанкур: «Когда узнал об интересе „Ювентуса“, то запаниковал»

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур признался, что очень волновался, когда узнал, что им интересуется клуб из Италии.
Обновлено в 12:12
ещё по теме
Дмитрий Владимирович Скопинцев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ильзат Тоглокович Ахметов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное