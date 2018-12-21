Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года
Sport24.ru
07:36

Как стало известно Sport24, «Ростов» еще летом подписал новый контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Sport24.ru07:36

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СМИ: Скопинцев продлил контракт с «Ростовом»

Матч ТВ08:20

СМИ: Скопинцев продлил контракт с «Ростовом»

Sportbox.RU08:20

«Ростов» продлил контракт с талантливым защитником

Газета.Ru08:19

Бывший игрок «Зенита» подписал долгосрочный контракт «Ростовом»

Нева Спорт08:16

Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Бомбардир.ру08:18

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Sport24.ru07:36
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