Футбол
Как стало известно Sport24, «Ростов» еще летом подписал новый контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Sport24.ru07:36
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Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой
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Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к работе с мячом в процессе восстановления после операции на колене.
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Футбол
Матчи ЧМ-2018 в России смотрело более 3,5 млрд человек
По данным ФИФА, общее число зрителей, смотревших матчи чемпионата мира — 2018 по телевидению, превысило 3,5 млрд человек.
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Куинси Промес пойман пьяным за рулем
Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
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Футбол
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Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
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В УЕФА отметили роль Мутко в развитии российского футбола
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Футбол
Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях времен Роберто Манчини, сообщает «Спорт Экспресс».
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Футбол
Неймар изменил образ до неузнаваемости
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Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале
В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
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Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
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Футбол
«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»
Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Футбол
Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»
Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46