Футбол
Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»Soccer.ru 03:06
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|67′
Сергей Петров
|71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|73′
|87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
|90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
|90′+2′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
7
Вандерсон
93
Сулейманов
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
11
Шейдаев
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". "Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
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Скопинцев — о матче с «Крыльями Советов»: просто очередная игра для «Краснодара»
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