Футбол
Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»Soccer.ru 03:06
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|67′
Сергей Петров
|71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|73′
|87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
|90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
|90′+2′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
7
Вандерсон
93
Сулейманов
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
11
Шейдаев
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". "Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Скопинцев — о матче с «Крыльями Советов»: просто очередная игра для «Краснодара»
Чемпионатвчера в 12:35
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Футбол
Владимир Быстров: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»
Думаю, "Спартак" победит со счетом 2:1, – сказал Быстров.
Обновлено в 12:02
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Спорт
Светлана Соколовская: «Переход Сотсковой был общекомандным решением»
Светлана Соколовская, под руководством которой к новому сезону будет готовиться участница Олимпийских игр в Пхенчхане Мария Сотскова, назвала переход фигуристки к ней от прежнего тренера Елены Буяновой общекомандным решением, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Футбол
Мариу Фернандес: «Во втором тайме ЦСКА доминировал на поле»
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0) сказал, что победа над красно-белыми – это хорошо, но нужно выигрывать и в других встречах.
Обновлено в 14:57
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Иране произошел взрыв на подводной лодке
Обновлено в 12:59
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Политика
Ассанж потребовал от Швеции компенсировать ему судебные издержки
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции компенсацию судебных издержек в размере около 9 млн шведских крон, или порядка 1 млн долларов.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии
Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Футбол
Рейнгольд назвал «Спартак» пижонами и сравнил Селихова с обезьяной
"Спартак" не реализовал два дохлых момент. Вас наказали по делу, пижоны гребаные.
Обновлено в 15:10
Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51