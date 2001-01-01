Футбол

Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»Soccer.ru 03:06

Краснодар — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Сергей Петров
71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
73′
87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
90′+2′
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". "Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
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