Футбол
Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»Soccer.ru 03:06
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
33
Перейра
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
13
Рабиу
40
Тимофеев
19
Самедов
8
Корниленко
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". "Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
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