Футбол

Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»Soccer.ru 03:06

Краснодар — Крылья Советов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спаич
  
11
Скопинцев
  
8
Газинский
  
77
Каборе
  
33
Перейра
  
7
Вандерсон
  
85
Игнатьев
  
16
Классон
  
1
Рыжиков
  
2
Полуяхтов
  
90
Бурлак
  
5
Самарджич
  
39
Денисов
  
10
Ананидзе
  
13
Рабиу
  
40
Тимофеев
  
19
Самедов
  
8
Корниленко
  
70
Зиньковский
  
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". "Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
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