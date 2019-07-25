с чего всё началось

28-летний боксер Максим Дадашев умер 23 июля в США в результате полученных травм головы во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Скончавшийся боксер Дадашев перенес инсульт прямо во время боя

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Происшествия Петербуржцу вручили награду за спасение людей на «Пушкинской» В Петербурге в четверг, 25 июля, вручили памятный подарок и грамоту Виталию Городилову, который задержал преступника и передал его в руки полиции, поблагодарив героя «за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию», говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Энергетика ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.

Гаджеты Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Новый температурный рекорд побит в Германии «С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — сообщается в микроблоге в Twitter национальной метеорологической службы Германии.

Гаджеты Motorola Moto E6 получил Snapdragon 435 и ценник в 150 долларов Основная камера одинарная и имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.

Авто Chevrolet Blazer получит новый двигатель Транспортное средство получит новый двигатель, но лишится дизельного мотора, объем которого равен 1,6 литра, а уровень мощности составляет 139 лошадиных сил.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.

Общество Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес получила «царский» подарок на 50-летие Две с половиной сотни гостей, собравшихся вчера, чтобы отпраздновать юбилей Дженнифер Лопес, не скоро забудут ее 50-ый день рождения.