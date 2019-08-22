Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор ВласовРидус 15:20

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Актер, отдавший около 40 лет Московскому академическому театру имени Маяковского, скончался 22 августа в возрасте 65 лет.
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Умер актер театра Маяковского Виктор Власов

РБК16:31

Умер Заслуженный артист России Виктор Власов

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Скончался актер театра Маяковского Виктор Власов

РЕН ТВ15:19

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Московский Комсомолец15:25

Заслуженный артист России В.Власов умер на 66-м году жизни

Агентство Москва15:20

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Вести.Ru15:30

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ТАСС15:10
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