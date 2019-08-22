Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор ВласовРидус 15:20
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Актер, отдавший около 40 лет Московскому академическому театру имени Маяковского, скончался 22 августа в возрасте 65 лет.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия
Четверо пострадали в результате стрельбы в центре Лос-Анджелеса
Не менее четырех человек пострадали. По данным телеканала, стрельба открыла неизвестная женщина.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Трое арестованных на Украине россиян готовятся вернуться на родину
Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.
Обновлено в 05:06
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
Обновлено в 10:28
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Авто
Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей
Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме
Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
Обновлено в 05:23
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
Обновлено в 12:57
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд
Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Кино
Еще один роман Кинга будет экранизирован
Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Общество
В Брянске на Кургане отметили День флага РФ
Обновлено в 12:27