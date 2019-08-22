Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор ВласовАргументы и Факты вчера в 20:31
Прощание с артистом пройдет 24 августа в театре им. Маяковского Пресс-служба Московского академического театра им. Маяковского сообщила, что заслуженный артист России Виктор Власов скончался на 66-м году жизни. Сообщается, что Власов ушел из жизни 22 августа.
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