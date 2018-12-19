Театры
Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Скончался заслуженный артист России Олег МартьяновRT на русскомвчера в 19:24
«Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов», — сообщили в театре.
RT на русскомвчера в 19:24
Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу.
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Театры
Необычную «Сновогоднюю сказку» представят детям в Симферополе
22 декабря Крымский академический театр кукол на сцене Дома офицеров представит премьеру спектакля «Сновогодняя сказка» по пьесе молодого автора Артёма Малахова.
Обновлено в 01:47
Театры
Медведев поздравил Костромской драмтеатр с 210-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Костромского государственного драматического театра имени Александра Островского с 210-летием.
Обновлено вчера в 03:27
Театры
В драмтеатре покажут премьеру спектакля «Барышня-крестьянка»
В пятницу и субботу, 21 и 22 декабря, в Самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам повести Александра Пушкина (12+).
Обновлено вчера в 08:04
Театры
Театр детства и юношества открыл новогодний сезон
Обновлено вчера в 12:41
Театры
Театр «Манекен» первым встречает областной фестиваль «Морозко»
Сегодня, 19 декабря, в Челябинске, с театра «Манекен» начинает своё шествие по области фестиваль-конкурс новогодних спектаклей «Морозко».
Обновлено в 01:19
Театры
Татарский ТЮЗ в Казани отметит 30-летний юбилей
Ко дню рождения кариевцы подготовили ретроспективную программу, которая расскажет об основных этапах жизни театра.
Обновлено вчера в 08:12
Театры
В драмтеатре станет больше классики
Обновлено в 01:21
Театры
Эстонцы привезут «Модильяни» в Большой театр
В январе на Исторической сцене Большого театра Эстонская национальная опера представит спектакли «Белоснежка и 7 гномов» и «Модильяни – проклятый художник» с участием ведущих солистов театра.
Обновлено вчера в 14:21
Театры
На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль «Формы танца»
Во вторник, 8 января, с 17.00 до 22.00 на Новой сцене Александринского театра состоится однодневный фестиваль "Формы танца".
Обновлено вчера в 09:38
Театры
Театр юного зрителя «Синяя птица» отпраздновал свое 15-летие
За годы своей деятельности коллектив народного детского музыкального театра юного зрителя «Синяя птица» Каякентского района активно участвовал в таких республиканских художественно-творческих проектах, как Республиканский конкурс юных дарований «Перепелочка», «Планета детства», «Маска», «Диалог театров», «Юность Дагестана» и множество других, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Обновлено вчера в 03:28
Театры
Государственному театру кукол исполнилось 80 лет
Государственному театру кукол Республики Мордовия исполнилось 80 лет.
Обновлено вчера в 10:10
Театры
Театр глазами художника: выставка Юрия Галдина открылась в Центре ИЗО
На выставке в ЦИЗО представлена и живопись, и графика Галдина.
Обновлено вчера в 11:09
Театры
Спектакль «100% Воронеж» вошел в шорт-лист лучших постановок
За право считаться лучшими спектаклями боролись 12 постановок. «100% Воронеж» в этом году открывал Платоновский фестиваль.
Обновлено вчера в 09:55
Театры
Оренбургский драмтеатр снова покажет Васильева
В Оренбургском драмтеатре готовятся отметить 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.
Обновлено 17 декабря в 02:00
Театры
«Предложение» любви
Спектакль «Предложение», в основу которого легли короткие пьесы-шутки Антона Чехова, поставили в Иркутском театре народной драмы.
Обновлено вчера в 21:43