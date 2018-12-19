Театры
Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Скончался заслуженный артист России Олег МартьяновРИА Новостивчера в 19:45
"Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - говорится в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста. Мартьянов родился 18 марта 1952 года.
РИА Новостивчера в 19:45
Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу.
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