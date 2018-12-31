с чего всё началось

В возрасте 63 лет после тяжелой болезни скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов. Об этом сообщили 30 декабря в Минтрансе.

Общество Общество В Египте обнаружены саркофаги римского периода

Транспорт Транспорт Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря открыл очередную станцию метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии.

Общество Общество Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом Российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.

Общество Общество Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.

Путешествия Путешествия Туристов в Венеции обложат новым налогом 27 декабря сообщалось, что иностранные туристы, приезжающие в Турцию, с 1 января 2019 года будут обложены специальным сбором на обеспечение безопасности.

Общество Общество Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной В центре Москвы улица Тверская закрыта для движения автомобилей, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь из-за фейерверков Центр Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничных фейерверков в честь Нового года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Общество Общество Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.

Общество Общество В Сети появилось видео с ребенком, разрисовавшим самолет В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время полета один из родителей позволяет ребенку разрисовать самолет, сообщает The Sun.

Здоровье Здоровье Ученые назвали лучшее средство от похмелья Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).

Общество Общество Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить

Общество Общество ГИБДД в 2019 году определит формат электронных водительских прав Как заявил Черников, ГИБДД идеологически уже готова перейти на электронные водительские удостоверения и СТС.

Общество Общество Бесплатный каток открылся рядом со станцией МЦК «Лужники» Рядом со входом на станцию "Лужники" Московского центрального кольца открылся бесплатный каток, на котором одновременно могут кататься на коньках 30 человек.