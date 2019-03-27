Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистГазета.Ru 06:28
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters. По информации источника, публицист скончался от сердечного приступа. Во время игры в футбол 45-летний Хенцель потерял сознание и был госпитализирован.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами
Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о плане Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:50
Авто
Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения
Если модель первого поколения, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Политика
Эрдоган назвал причину превращения собора Святой Софии в мечеть
На митинге в Трабзоне глава государства сказал, что вернет собору подлинный статус мечети после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 09:26
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мясной фарш
По ГОСТу говяжий фарш относится к продукту категории В. Как поясняют в Роскачестве, это значит, что в фарше по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в 2018 году выросла почти в 2 раза
EBITDA увеличилась на 62% - до 48,6 млрд руб. Добыча нефти выросла на 1,3% - до 7,613 млн тонн, добыча газа - на 7%, до 172 млн куб. м.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Макгрегора подозревают в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Обновлено в 09:17
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08