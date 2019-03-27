Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистРИА Новости 05:50

Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo. Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти журналиста.
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Умер журналист, выживший при крушении самолета «Шапекоэнсе»

Советский спорт06:59

Журналист, выживший после крушения самолета «Шапекоэнсе» в Колумбии, умер от сердечного приступа

Спорт-Экспресс06:53

Журналист, выживший при крушении самолета с «Шапекоэнсе», скончался от инфаркта, играя в футбол

Sports.ru08:46

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Чемпионат06:26

Скончался журналист, выживший в авиакатастрофе с ФК «Шапекоэнсе»

Матч ТВ06:22

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

РИА Новости05:50

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Газета.Ru06:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Происшествия

Абызова заманили в Россию для задержания

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

В России появится фастфуд для пенсионеров

В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Общество

Дальнобойщики протестуют в Кировском районе против системы «Платон»

Обновлено в 07:42
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Вене задержан подозреваемый в организации терактов

В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Спорт

Елисеев начнет мужской спринт на ЧР под 10-м номером, Гараничев – 17-м, Логинов – 24-м

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Энергетика

США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн

Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Авто

Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей

Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Scientific American рассказал о ядерном оружии России, «затягивающем петлю» вокруг США

Обновлено в 12:36
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года

Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика

Из Украины решили выдворить российскую журналистку Бондарь

"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины.
Обновлено в 11:35
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Авто

В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Политика

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено в 12:56
Космос

Что будет, если на всей Земле на 5 секунд исчезнет кислород

Кислород исчез из атмосферы Кислород исчез из природы Кислород исчез из материалов Кислород исчез из человеческого тела Кислород исчез из атмосферы Озоновый слой — часть стратосферы на высоте 25–30 км, поглощающая большую часть ультрафиолета, который излучает Солнце.
Обновлено в 07:54
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
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