Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистРИА Новости 05:50
Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo. Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти журналиста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Происшествия
Абызова заманили в Россию для задержания
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В России появится фастфуд для пенсионеров
В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Политика
Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Вене задержан подозреваемый в организации терактов
В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
Обновлено в 12:05
Спорт
Елисеев начнет мужской спринт на ЧР под 10-м номером, Гараничев – 17-м, Логинов – 24-м
Обновлено в 12:03
Энергетика
США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн
Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Авто
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Scientific American рассказал о ядерном оружии России, «затягивающем петлю» вокруг США
Обновлено в 12:36
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика
Из Украины решили выдворить российскую журналистку Бондарь
"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины.
Обновлено в 11:35
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Авто
В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4
Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика
Порошенко назвал Путина своим оппонентом
Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено в 12:56
Космос
Что будет, если на всей Земле на 5 секунд исчезнет кислород
Кислород исчез из атмосферы Кислород исчез из природы Кислород исчез из материалов Кислород исчез из человеческого тела Кислород исчез из атмосферы Озоновый слой — часть стратосферы на высоте 25–30 км, поглощающая большую часть ультрафиолета, который излучает Солнце.
Обновлено в 07:54
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00