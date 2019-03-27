Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистРИА Новости 05:50

Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo. Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти журналиста.

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

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