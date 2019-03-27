Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистРИА Новости 05:50

Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo. Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти журналиста.
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Умер журналист, выживший при крушении самолета «Шапекоэнсе»

Советский спорт06:59

Журналист, выживший после крушения самолета «Шапекоэнсе» в Колумбии, умер от сердечного приступа

Спорт-Экспресс06:53

Журналист, выживший при крушении самолета с «Шапекоэнсе», скончался от инфаркта, играя в футбол

Sports.ru08:46

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Чемпионат06:26

Скончался журналист, выживший в авиакатастрофе с ФК «Шапекоэнсе»

Матч ТВ06:22

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

РИА Новости05:50

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Газета.Ru06:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Адвокат уличила экс-супруга Юлии Началовой во лжи

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей

Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Космос

В России разработали проект спутника-пожирателя

В Российских космических системах (РКС) разработали проект нового аппаратного комплекса — по сути, спутника на низких орбитах, который будет перемалывать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 07:22
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Авто

Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Вене задержан подозреваемый в организации терактов в Германии

Правоохранительные органы Австрии задержали в Вене подозреваемого в попытках совершения терактов на скоростных железнодорожных магистралях в Германии, передаёт 27 марта Deutsche Welle.
Обновлено в 10:37
Политика

Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Политика

Песков прокомментировал обвинения в адрес Абызова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Энергетика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Футбол

Форвардом ЦСКА интересовались клуб из топ-5 АПЛ

Один из лидеров столичного ЦСКА Фёдор Чалов вызывает предметный интерес со стороны целого ряда английских клубов, - об этом рассказал известный футбольный агент Шандор Варга.
Обновлено в 11:28
Экономика

Минтруд предложил уменьшить размер пенсий

В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»

Обновлено в 04:53
Культура

Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Политика

«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»

«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие

В баварском городе Штраубинг произошла утечка аммиака на ледовом стадионе, в результате которой не менее 14 человек пострадали.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда

Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Кино

Умер актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актер театра и кино скончался в Тбилиси этой ночью. Нодар Мгалоблишвили последнее время часто и много болел.
Обновлено в 01:36
Политика

Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада

«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.
Обновлено в 10:58
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
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