Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналистРИА Новости 05:50
Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo. Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти журналиста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Адвокат уличила экс-супруга Юлии Началовой во лжи
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей
Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Космос
В России разработали проект спутника-пожирателя
В Российских космических системах (РКС) разработали проект нового аппаратного комплекса — по сути, спутника на низких орбитах, который будет перемалывать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 07:22
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Авто
Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Вене задержан подозреваемый в организации терактов в Германии
Правоохранительные органы Австрии задержали в Вене подозреваемого в попытках совершения терактов на скоростных железнодорожных магистралях в Германии, передаёт 27 марта Deutsche Welle.
Обновлено в 10:37
Политика
Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Политика
Песков прокомментировал обвинения в адрес Абызова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Футбол
Форвардом ЦСКА интересовались клуб из топ-5 АПЛ
Один из лидеров столичного ЦСКА Фёдор Чалов вызывает предметный интерес со стороны целого ряда английских клубов, - об этом рассказал известный футбольный агент Шандор Варга.
Обновлено в 11:28
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Обновлено в 04:53
Политика
«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»
«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие
В баварском городе Штраубинг произошла утечка аммиака на ледовом стадионе, в результате которой не менее 14 человек пострадали.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Кино
Умер актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
Советский и грузинский актер театра и кино скончался в Тбилиси этой ночью. Нодар Мгалоблишвили последнее время часто и много болел.
Обновлено в 01:36
Политика
Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада
«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.
Обновлено в 10:58
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01