Скончался владелец «Уралсиба» Владимир КоганИнтерфакс 09:02

с чего всё началось

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни. "С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган", - говорится в сообщении "Уралсиба". Банк "Уралсиб" с ноября 2015 года находится на санации.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов» Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Путин отверг вероятность «большой сделки с США» Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Экономика Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Авто В России продажи новых люксовых автомобилей в мае упали на 12,2% Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом месяце составил 108 экземпляров, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

Общество Власти проверят зарплаты врачей под Мурманском после жалобы Путину Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести дополнительную проверку по жалобе отоларинголога, который пожаловался на низкую заработную плату по время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Политика Зеленский отменил указ о школьной форме Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.

Наука На Корсике обнаружили дикую кошку-лису, ранее неизвестную науке Ученые предполагают, что кошка-лиса могла быть завезена на средиземноморский остров 6500 лет назад с Ближнего Востока.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

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Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.