Футбол

Скончался ветеран футбольного «Динамо» Александр Минаев
Пятый канал
05:36

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Минаев скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте московского клуба. Минаев являлся воспитанником «Спартака», однако чемпионом СССР стал в составе клуба «Динамо», в который перешел в 1976 году.
Пятый канал05:36

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Экс-футболист «Спартака» Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

РИА Новости05:11

Скончался экс-футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Минаев

РЕН ТВ05:08

На 65-м году жизни скончался Александр Минаев

Спорт-Экспресс04:59

Умер ветеран московского «Динамо» Александр Минаев

Sport24.ru04:55

Призер Олимпийских игр 1976 года футболист Минаев скончался на 65-м году жизни

ТАСС04:51

Скончался ветеран футбольного «Динамо» Александр Минаев

Пятый канал05:36
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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