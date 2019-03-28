Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир БасалаевРЕН ТВ вчера в 13:07

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни

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Умер Владимир Басалаев

Газета.Ruвчера в 13:31

Скончался экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Владимир Басалаев

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Ушел из жизни экс-защитник «Динамо», «Локомотива» и сборной СССР Владимир Басалаев

Sport24.ruвчера в 12:21

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Стала известна предварительная дата похорон футболиста Владимира Басалаева

Вечерняя Москвавчера в 13:17

Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни

Спорт-Экспрессвчера в 11:56
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В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

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Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

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Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
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К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
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Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
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Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
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Муж Анастасии Костенко осыпал любимую комплиментами

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Футбол

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
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Культура

В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра

Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
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Политика

В Россию по госпрограмме вернулись более 800 тысяч соотечественников

В рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которая стартовала в 2007 году, в Россию вернулись 826 тысяч человек.
Обновлено в 01:33
Политика

Украина усилила контроль на границе с Крымом

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом, сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда, глава пресс-службы Иван Шевцов.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
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Происшествия

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Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.
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Общество

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Происшествия

На Софийской улице прорвало трубу с горячей водой

У Профессионального лицея петербургской моды прорвало трубу с горячей водой, водяной столб поднялся на несколько этажей.
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Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
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Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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Общество

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Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

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Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Финансы

Рубль растёт на открытии торгов

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
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В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

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Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
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Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
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Владимир Сергеевич Басалаев
Футболист
Советский футболист, игравший на позиции защитника. Мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник курской команды «Локомотив».
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