Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир БасалаевРЕН ТВ вчера в 13:07
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Ушел из жизни экс-защитник «Динамо», «Локомотива» и сборной СССР Владимир Басалаев
Sport24.ruвчера в 12:21
Стала известна предварительная дата похорон футболиста Владимира Басалаева
Вечерняя Москвавчера в 13:17
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