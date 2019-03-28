Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир БасалаевРЕН ТВ 13:07

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Ушел из жизни экс-защитник «Динамо», «Локомотива» и сборной СССР Владимир Басалаев

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Владимир Сергеевич Басалаев
Футболист
Советский футболист, игравший на позиции защитника. Мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник курской команды «Локомотив».
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