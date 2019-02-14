Футбол

Скончался тренер «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и СкоулзаРИА Новости 04:45

Харрисон начал сотрудничество с "МЮ" в 1981 году. В 1992-м он привел команду, в составе которой играли Бекхэм, Гиггз, Ники Батт и Гари Невилл, к победе в молодежном Кубке Англии по футболу. В 1995 году "Юнайтед" еще раз завоевал трофей, капитаном команды являлся Фил Невилл.
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Фергюсон: Харрисон – один из величайших тренеров нашей эпохи

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Умер бывший тренер академии «МЮ», при котором выпустился «Класс-92»

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По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Валлийский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером национальной сборной Уэльса. На протяжении всей своей карьеры выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», за который провёл 963 официальных матча. Является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года стал первым футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов высшего дивизиона Англии.
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