Скончался тренер «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и СкоулзаРИА Новости 04:45

Харрисон начал сотрудничество с "МЮ" в 1981 году. В 1992-м он привел команду, в составе которой играли Бекхэм, Гиггз, Ники Батт и Гари Невилл, к победе в молодежном Кубке Англии по футболу. В 1995 году "Юнайтед" еще раз завоевал трофей, капитаном команды являлся Фил Невилл.

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