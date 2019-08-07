Происшествия

Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции АтамбаеваГазета.Ru 14:52

Скончался спецназовец, который пострадал при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Sputnik Киргизии".
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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