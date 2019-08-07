Происшествия
В результате штурма резиденции Атамбаева пострадали 15 человекRT на русском 13:50
В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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